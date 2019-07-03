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Esmanur'u bulmak için polis seferber oldu

Sabah erken saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'i bulmak için güvenlik güçleri seferber oldu. 

Esmanur'u bulmak için polis seferber oldu

Sabah erken saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'i bulmak için güvenlik güçleri seferber oldu. 

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:35
Esmanur'u bulmak için polis seferber oldu

Esmanur'u bulmak için polis seferber oldu


Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Esmanur Şimşek'in aniden ortadan kaybolması ailesini perişan ederken güvenlik güçleri 16 yaşındaki genç kızı bulmak için harekete geçti. 

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah evden saatlerde ayrılan Esmanur Şimşek'ten (16) bir daha haber alınamadı. Endişelenen Şimşek ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Binnur-Hamza Şimşek çifti, tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi 2'inci sınıfa geçen Esmanur'un odasından çıkmamasıyla meraklandı. Esmanur'un odasına girmeye çalışan aile, kapının kilitli olduğunu fark etti. Anne-baba bir süre kapıyı çaldı ancak açan olmayınca endişelendi.

Kapıyı kırarak içeri giren Şimşek çifti, Esmanur'un içerde olmadığını ve camın açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıp Esmanur'u bulmak için çalışma başlattı. Kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen aile, görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

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