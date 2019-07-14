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Espiye'de yayla dönüşü facia, 7 ölü var

Hafta sonu yaylada geçirenlerin içinde bulunduğu minibüs dönüş yolunda devrildi. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti..

Espiye'de yayla dönüşü facia, 7 ölü var

Hafta sonu yaylada geçirenlerin içinde bulunduğu minibüs dönüş yolunda devrildi. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti..

14 Temmuz 2019 Pazar 19:39
Espiye'de yayla dönüşü facia, 7 ölü var

Espiye'de yayla dönüşü facia, 7 ölü var

Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliklerinden dönen vatandaşları taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı..

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Edinilen ilk bilgilere göre, yaralanan 4 kişinin ise hastanelerde tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.


Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, yayla şenliğinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün, Ericek köyünde dereye yuvarlandığını belirtti.

Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ile jandarma ekiplerinin yaptığını ifade eden Ermiş, ihbarı alan ambulansların da kaza yerine intikal ettiğini bildirdi.

Kendisinin de olay yerine gittiğini belirten Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre kazada 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor" dedi.

Son Güncelleme: 14.07.2019 19:42
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberlerYaylaKazaGöreleEspiyeGiresun
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