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Esra Hankulu cinayeti | Aleyna'nın katil zanlısı gözaltında

Aleyna Çakır'ın ölümü davasında gözaltına alınarak bir süre tutuklu kalan Ümitcan Uygun bir başka genç kızı ölüme götüren davada sorumlu tutuluyor.

05 Ağustos 2021 Perşembe 23:06
Esra Hankulu cinayeti | Aleyna'nın katil zanlısı gözaltında

Esra Hankulu cinayeti | Aleyna'nın katil zanlısı gözaltında


Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı. Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu temini' ve 'fuhuşa aracılık yapma' yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

Aleyna Çakır'ın geçtiğimiz yıl Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

Polisin tanık ifadelerinden ve kamera kayıtlarından Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirlemesinin ardından gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Uygun ile birlikte Furkan G., Dilan C.de gözaltında. 

ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı.

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.

Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi.

Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

"UYUŞTURUCU TEMİNİ" VE "FUHUŞA ARACILIK YAPMA" YÖNÜNDE İNCELEME 

Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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