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Esra Hankulu cinayeti | Ölüm nedeni belli oldu

Ankara'da iki ayrı cinayetin baş şüphelisi Ümitcan Uygun için Adli Tıp Kurumu'ndan kötü haber geldi. Esra Hankulu cinayetinde talihsiz kadının başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

14 Ekim 2021 Perşembe 17:31
Esra Hankulu cinayeti | Ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu cinayeti | Ölüm nedeni belli oldu

Önce Aleyna Çakır, ardından Esra Hankulu cinayeti. Annesinin intiharı, uyuşturucu ticareti, bir siyasi partide çekilmiş görüntüleri ve aylarca elini kolunu sallaya sallaya serbest dolaşması. Umitcan Uygun'un baş şüpheli olduğu son cinayet olayında Adli Tıp Kurumu Raporu'nda talihsiz genç kadının ölüm nedeni ortaya çıktı. 

Ümitcan Uygun'un tutuklandığı Esra Hankulu cinayeti soruşturması kapsamında adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı.
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun (27), Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınıp "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’ndeki evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sonuçlarla birlikte dosyadaki diğer delilleri detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Esra Hankulu’nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rapor ile dosyada eksik kalmadığı ve iddianame düzenleneceği öğrenildi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNİN DE BAŞ ŞÜPHELİSİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Uygun, Esen'e ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınıp, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.

''UYUŞTURUCU''DAN 6 AY TUTUKLU KALDI

Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte bu kez 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G. hakkında, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan iddianame düzenlendi.

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