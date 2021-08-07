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Esra Hankulu cinayeti | Soruşturma derinleştirildi

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma genişletildi. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un tutuklandığı haberleri yalanlandı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
Esra Hankulu cinayeti | Soruşturma derinleştirildi

Esra Hankulu cinayeti | Soruşturma genişletildi

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandığı iddia edildi. Ancak bu haber daha sonra yalanlandı.
Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınmıştı.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı. Ancak bu bilgi bir gün sonra yapılan açıklama ile yalanlandı.

Ümitcan Uygun da dün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Son Güncelleme: 08.08.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
CinayetCinayeti
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