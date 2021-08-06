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Esra Hankulu cinayeti | Ümitcan Uygun tutuklandı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 23:05
Esra Hankulu cinayeti | Ümitcan Uygun tutuklandı


Esra Hankulu cinayeti | Ümitcan Uygun tutuklandı


Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Ümitcan Uygun’la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, Uygun hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama kararı çıktı.


BASINA GÖRÜNTÜ VERMEMEK IÇIN YOĞUN TEDBIR UYGULANDI

Olay günü aynı evde bulunan şüpheliler Furkan G. ve Dilan G. içinse savcı, ‘suç delillerini karartma’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları yönünde karar verildi. Öte yandan Uygun’un adliyeye girişinde yoğun güvenlik önlemi alındı ve basına görüntü verilmemesi için yoğun tedbirler uygulandı. Ankara Adliyesi’nin tüm kapıları polis tarafından basına kapatıldı.

Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu’nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

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Cinayeti
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