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Evde sauna keyfi pahalıya patladı | Daireyi yaktı

Pandemi döneminde satın alınan portatif sauna yüzünden çıkan yangında bir daire küle döndü, yangın güçlükle söndürüldü

27 Temmuz 2022 Çarşamba 07:30
Evde sauna keyfi pahalıya patladı | Daireyi yaktı

Evde sauna keyfi pahalıya patladı | Daireyi yaktı

İstanbul Kartal'da 7 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangının portatif sauananın alev almasıyla çıktığını iddia eden ev sahibi Emine Tümlek, "Satış yaparlarken, yanmaz kumaştan olduğunu söylemişlerdi, firmadan şikayetçiyim" dedi.

Kartal, Karlıktepe Mahallesi Batı Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katında oturan Emine Tümlek’in dairesinde, geçen pazar günü saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Tümlek'in iddiasına göre portatif saunadan çıkan yangın, kısa sürede oturma odasına sıçradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tümlek, komşularının uzattığı hortumla yangını söndürmek istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binada mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Emine Tümlek’in evi kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye yangınla ilgili soruşturma başlattı.  

"EVİMİ MAHVETTİLER" 

Emine Tümlek, portatif saunayı satın alırken yanmaz kumaştan olduğunun söylendiğini belirterek "Evde kullanabilirsiniz bir sakıncası yok dediler. Bu ürünü 2-3 yıldır kullanıyorum. Saunaya girdim, sonra soğuk suyla duş alıp, tekrar girdim. Daha sonra kısa bir süre içeriye gittim. Gere geldiğimde alev topuna dönmüştü, çok kötüydü. Komşular dışarıdan dumanları görmüş, geldiler. Hortum uzattı yan taraftaki komşum. Onunla yangını söndürdüm ama, canımı zor kurtardım. Dairem kullanılmaz halde, oğlum da kalıyorum. Sauna firmasından şikayetçiyim, evimi mahvettiler. Canımı zor kurtardım" dedi. 

"ÜRÜNÜ İADE ETMEK İSTİYORUM" 

Emine Tümlek'in arkadaşı Canan Koçakçoban "Aynı üründen bende de var, pandemiden önce arkadaşımla beraber almıştım. Ürünü denediğinde ateş çıkmıştı. Eliyle söndürdü yangını. Anında müdahale ettiğimiz için büyük bir yangına neden olmadı. Arkadaşımın evi tamamen kül oldu. Ürün halen bende, sağlam şekilde duruyor. Firma bendeki ürünü değiştirmişti ama, korkuyorum kullanırken. İade etmek istiyorum" diye konuştu. 

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