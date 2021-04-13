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Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı

Düzce'de yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisinde yakalanan 12 kişi gözaltına alındı. Evlerinden kaçan 3 kız koruma altına alındı. 

13 Nisan 2021 Salı 09:07
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı

Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı



Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.’nin (15) aileleri kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulundu.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kızın Düzce Aziziye Mahallesi’nde bir eve girdiklerini tespit etti. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisi yaparken yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ile 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemece verilen karar sonrası 3 kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait yurda gönderilirken, “Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması” suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 erkek şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. 

EVE SIĞINDIKLARINI SÖYLEDİLER 

3 kız çocuğu  mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. 3 kız çocuk, evden kaçtıkları için başka bir kente gitmeyi planladıklarını, bu süre içinde sığınacak bir yer aradıklarını, S.Ö.’nün kiraladığı evde kaldıklarını ve eve giren çıkan kişileri tanımadıkları belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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Evden Kaçak Kızlar
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