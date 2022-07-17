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Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar

Bir sigorta şirketinin, hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını vurgulamak için kullandığı "Eve tırmanan hırsız manken"in ayağından pantolonu çalındı. 

17 Temmuz 2022 Pazar 21:44
Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar


Eve tırmanan hırsız mankenin pantolonunu çaldılar

Sosyal medyanın en ünlü cansız fenomenleri arasında yer alan "Eve Tırmanan Hırsız" bu kez çalınan pantolonu ile gündeme geldi. Hırsızlık olaylarına karşı sigortanın faydasını anlatmak isteyen sigorta şirketi savcılığa başvurarak hırsızların yakalanmasını istedi.

Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen manken soyuldu. 

Hırsızlık olayı, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'ndeki bir sigorta şirketinin bulunduğu binada meydana geldi. Sigorta acentesi yetkililerince hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla yıllar önce binanın dış cephesine yerleştirilen ve 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, sabah gün aydınlanınca bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, mankenin pantolonsuz halinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. İlginç hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Sigorta
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