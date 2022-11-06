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Evinde Antik Roma kralının altın tacı çıktı

Jandarma'nın yürüttüğü istihbarat çalışmasına takılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada, antik Roma krallarından birine ait tac ile altın eşyalar bulundu.

06 Kasım 2022 Pazar 14:36
Evinde Antik Roma kralının altın tacı çıktı


Evinde Antik Roma kralının altın tacı çıktı


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve dün operasyon düzenlendi.


Evinde 'Antik Çağ Roma' dönemine ait imparator mezar takılarıyla yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; Antik Çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen takılar ele geçirildi. G.K., gözaltına alındı.

JANDARMA HAZİNEYİ İSTİHBARATLA BULDU

Yapılan aramalarda Antik Çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen 6 parça halinde 1 altın göz ve ağız bandı, 1 çift balık figürlü altın küpe, 5 parça halinde 1 altın taç, 3 parça halinde altın boyunluk, 20 altın yaprak figürü ele geçirildi.

Evdeki G.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Antik Roma
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