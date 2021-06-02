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Eyüp'te kafeteryaya silahlı saldırı, 1 ölü 2 yaralı var

İstanbul Eyüp ilçcesinde Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi üstünde yer alan kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıda kan döküldü, 1 ölü 2 yaralı var.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:39
Eyüp'te kafeteryaya silahlı saldırı, 1 ölü 2 yaralı var

Eyüp'te kafeteryaya silahlı saldırı, 1 ölü 2 yaralı var

Aylardır kapalı kalan kafeterya, pandemi sonrası kontrollü normalleşmenin ilk günü silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Eyüpsultan’da bir kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Sultan Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından cadde üzerinde bulunan bir kafeteryaya henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kafede bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırının ardından yaralılar kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastanelere götürülürken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan silahlı saldırıda çevrede bulunan bazı araçlarda da maddi kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
EyüpKafeterya BaskınıSilahlı Saldırı
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