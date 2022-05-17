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Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Gaziantep'te meydana gelen ölümlü scooter kazasında tepki çeken karar. Ehliyetsiz sürücüye tahliye geldi

17 Mayıs 2022 Salı 13:06
Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Gaziantep'teki scooter kazasında 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi. Yiğit ailesi, söz konusu karara tepki gösterdi.

Gaziantap'te çarptığı scooterdaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında tahliye kararı verildi.

Olay Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan tarihinde meydana geldi. Evlerine gitmek için scootera binen lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'a otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Kazanın ardından sorgusunda scooter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İKİNCİ BAŞVURUDA TAHLİYE

Ailenin avukatı tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulundu. Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi.

YİĞİT AİLESİNDEN TEPKİ

Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek, "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.

Yiğit, kızının ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü ceza alıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.
 

Anahtar Kelimeler:
EzgiAlya
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