Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı



Provakatörler, meczuplar Türkiye'yi karıştırmak için sahada. Günlerdir, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını protesto etmek için sokaklarda hilafet çağrıları yapan gruplarla ilgili tartışmalar devam ederken, Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

????Fatih camii imamı bıçaklandı!



????Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

attığı slogan ise "Ey Müslümanlar uyanın." pic.twitter.com/Y4PEFqG407 — Makadon (@makadon01) January 8, 2024

'Putları yıkın, dışarı atın' sloganları attığı iddia edilen şahsın sorgusu emniyette devam ediyor.



Akıllara durgunluk veren saldırı olayı, akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami içerisinde slogan atan Ö.S. isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S., Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.