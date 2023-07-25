Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı

Fatih'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Fatih'te 3 canlı türü, yolda bekleyen kadınlara önce sözlü tacizde bulundu, arkasından yangın tüpü sıkarak çok eğlendi!

Ülke 21 yılda işte bu hale getirildi!

Her şey gözümüzün önünde oldu ve olmakta! pic.twitter.com/EXcqBL29iv — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) July 24, 2023

İstanbul Fatih'te kullandıkları otomobille caddede dolaşan üç maganda yol kenarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak "Çalışıyor musun" diye sordu. Kadınlara daha sonra yangın tüpüyle gaz sıkan araçtakiler "git buradan" diye bağırarak hızla uzaklaştı.

Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştığı kaydedildi.

Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.