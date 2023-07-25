Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı
Fatih'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı.
İstanbul Fatih'te 3 canlı türü, yolda bekleyen kadınlara önce sözlü tacizde bulundu, arkasından yangın tüpü sıkarak çok eğlendi!— Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) July 24, 2023
Ülke 21 yılda işte bu hale getirildi!
Her şey gözümüzün önünde oldu ve olmakta! pic.twitter.com/EXcqBL29iv
Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştığı kaydedildi.
Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.