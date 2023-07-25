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Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı

Kadınlara yönelik saldırı, İstanbul'da farklı bir boyut kazandı. Magandalığın zirvesine ulaşan üç saldırgan durakta bekleyen kadınlara yangı tüpü ile gaz sıktı.

25 Temmuz 2023 Salı 07:31
Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı

Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı

Fatih'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Fatih'te kullandıkları otomobille caddede dolaşan üç maganda yol kenarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak "Çalışıyor musun" diye sordu. Kadınlara daha sonra yangın tüpüyle gaz sıkan araçtakiler "git buradan" diye bağırarak hızla uzaklaştı. 

Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştığı kaydedildi.

Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Son Güncelleme: 25.07.2023 08:25
Anahtar Kelimeler:
FatihİstanbulKadınlara Saldırı
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