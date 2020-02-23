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Fatih'te kundakçılar 9 aracı yakarak kaçtı

Terör örgütü yandaşı olduğu iddia edilen kundakçılar İstanbul Fatih'te vatandaşlara ait araçları yakarak kayıplara kaçtı.

23 Şubat 2020 Pazar 17:59
Fatih'te kundakçılar 9 aracı yakarak kaçtı

Fatih'te vandallar 9 aracı yakarak kaçtı


Kundakçılar İstanbul Fatih'te yeniden ortaya çıktı. Terör örgütü yandaşı olduğu iddia edilen kundakçılar 9 aracı ateşe vererek kaçtı.


 
emaskeli kişi ya da kişilerce park halindeki 9 otomobil kundaklandı. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ederken, araçlardaki hasar büyüklüğü ise gündüz ortaya çıktı. Polis, kundakçıları yakalamak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.


İstanbul Fatih'teki, Ayvansaray Mahallesi'nde, dün gece saat 03.15 sıralarında yüzleri maskeli kişi ya da kişiler Mumhane Caddesi'nde park halindeki 9 araca yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu.


PATLAMALARLA EVLERİN CAMI KIRILDI

Öte yandan araçlarda oluşan hasar gündüz ortaya çıktı.  Araçlar yandığı sırada oluşan patlamalarla çevredeki bazı dairelerin camlarının kırıldığı görüldü.


Otomobili yanan İbrahim Karaosman, " Biz bir gürültüyle uyandık. Bütün araçlarda ateş vardı. Ben hortum takarak su ile müdahale etmeye çalıştım. Ama bir tesiri olmadı. Bir şey dökerek yaktılar. Alevleri görünce biz patlama olacak diye korktuk. Doğalgaz patlayacak evler yanacak diye düşündük." dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araç YakmaFatih
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