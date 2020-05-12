Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Fatih Tezcan için soruşturma açıldı | Sosyal medya meczubu 

Kullandığı dil ve sözleri ile halkı yıllardır tahrik eden Fatih Tezcan adlı meczup hakkında soruşturma açıldı.

12 Mayıs 2020 Salı 20:14
Fatih Tezcan için soruşturma açıldı | Sosyal medya meczubu 

Fatih Tezcan için soruşturma açıldı | Sosyal medya meczubu 

Sosyal medya üzerinde yayınladığı videolu mesajda binlerce kişinin serte tepkisine neden olan Fatih Tezcan için Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. 

Kullandığı dil ve sözleri ile halkı yıllardır tahrik eden Fatih Tezcan adlı meczup hakkında soruşturma açıldı.

Fatih Tezcan'a halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK.m.216) ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (TCK.m.213) suçlarından re’sen 2020/68364 no.lu soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

Son Güncelleme: 12.05.2020 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyete'nin ünlü güzellik merkezine kurşun yağmuru
Sosyete'nin ünlü güzellik merkezine kurşun yağmuru
İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı
İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı
Dr. Orhan Bican kayıp | Denize girmek için evinden çıkmıştı
Dr. Orhan Bican kayıp | Denize girmek için evinden çıkmıştı
Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası
Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası
Mermi ile ölüm tehdidine, ev hapsi cezası geldi
Mermi ile ölüm tehdidine, ev hapsi cezası geldi
Diyarbakır'da hain tuzak son anda bozuldu
Diyarbakır'da hain tuzak son anda bozuldu
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı
Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı
Bitlis'te hain saldırı, 2 şehidimiz var
Bitlis'te hain saldırı, 2 şehidimiz var
Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı
Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim