Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca cinayet gibi kazada can verdi





Üniversite öğrencisi iki genç kız, Niğde - Bor Karayolu'nda meydana gelen feci kazada can verdib Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine üniversiteli genç kızların arkadaşları şoke oldu. Ö.G. adlı sürücü ise gözaltına alındı.



Kaza, akşam saatlerinde, Niğde-Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Üniversiteli öğrenciler kazanın meydana geldiği bölgede daha önce de ölümlü çarpmaların ve sık sık çarpmaların yaşandığını dile getirerek yetkililerin yıllardır önlem almadığını, sürücülerin ise çok dikkatsiz olduğunu söyledi.