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Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 

Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 16:45
Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 


Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 


Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.


Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Fatoş Karademir'in özel bir siteden aracıyla çıkış yaptığı sırada yanına yaklaşan motosikletli şüphelinin otomobile 5 el ateş ettiğini belirledi.

Saldırıda sol bacağından yaralanan Karademir'e ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BOŞANMA KARARI ALMIŞLARDI

Berdan Mardini ile Fatoş Mardini hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıkmış, 2010 yılında evlenen çift hakkında çıkan boşanma dedikodularının sonrasında Berdan Mardini cephesinden açıklama gelmişti.

Berdan Mardini'nin avukatı Nezir Burak Beliktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"
 

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Berdan MardinFatoş KarademirSilahlı Saldırı
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