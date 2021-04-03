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Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde fazla yolcu alan sürücü, koronavirüs denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakarak uzaklaştı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:04
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı


İçi fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı



İstanbul Maltepe'de trafik ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetiminde ilginç anlar yaşandı. Denetimde durdurulan Kartal-Kadıköy hattında çalışan bir minibüste fazla yolcu çıktı. Ceza kesilen sürücü Cihan Yavuz, "Bu araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim ben" diyerek, minibüsünü bırakarak uzaklaştı. Sürücü, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi

"BU ARAÇ BURADAN GİTMEYECEK"

Kartal-Kadıköy hattında çalışan bir minibüs, D100 Karayolu Maltepe mevkiindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu. Minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gerekenden fazla yolcu çıktı. Sürücü Cihan Yavuz, "Bu araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim ben" diyerek araçtan indi.

Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı. Yolcular ise, araçtan inerek başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.


Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından sürücü olay yerinden ayrılırken, aracı ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.


 

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KoronaKorona CezasıMinibüsÜsküdar
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