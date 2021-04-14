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Federasyon başkanı, engelli gence saldırdı

İşitme Engelli Sporcuları çatısı altında toplayan Türkiye İşitme Engelliler Spor Fedarasyonu Başkanı bir toplantıda engelli gence tekme tokat saldırdı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:46
Federasyon başkanı, engelli gence saldırdı

Federasyon başkanı, engelli gence saldırdı


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir, engelli bir gence tekmek tokat saldırma anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırgan başkan görevden alındı.


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir'in katıldığı toplantıda engelli genci darp ettiği görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Demir'in federasyonla ilişiği kesildi.

Bu sırada, salonda bazı kişilerin de engelli gence yumruk attığı görüldü. Görüntüler sonrası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu internet sitesinden 'As Başkan' ünvanıyla yer alan Faruk Demir'in adı kaldırıldı. 

"CAMİA OLARAK UTANÇ DUYMAKTAYIZ"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinden Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Görüntülerin yakın zamanda çekildiğini tahmin ettiklerini belirten Kihtir açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz."
 

Anahtar Kelimeler:
Federasyon BaşkanıDayak
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