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Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı

Sosyal medyanın ünlülerinin lüks bir villada verdiği müzikli partide koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Polis baskını sonrası görüntü alan muhabirlere ayıp işaretler yapıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:40
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı

Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı


Sosyal medyanın şımarık fenomenlerinin lüks bir villada düzenlediği eğlenceyi polis bastı. İstanbul Maltepe'de sabaha karşı polisin bastığı villada korsan parti düzenlendiği ortaya çıktı.

Kostümlü partiye katılan bazı sosyal medya fenomenleri, tanınmamak için villadan çıkarken maske taktı.

İstanbul Maltepe'de bulunan villada gece saatlerinde parti yapıldığı haberini alan polis ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan çoğu kişinin yüzüne kar maskesi de taktığı görüldü.

Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. 

Villadan ayrılmaya çalışan bir kadın görüntülendiğini anlayınca koşarak kaçtı. Yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.
 

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PartiFenomenler
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