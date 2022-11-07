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Fenomenlik uğruna eşeğe Türk bayrağı takıp gezdirdiler

Sosyal medyada fenomen olmak için olmadık şaklabanlıklar yapanlara yenileri eklendi. Türk bayrağını bir eşeğin üzerine takarak yürüyen iki şahıs tepkiler üzerine gözaltına alındı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 22:58
Fenomenlik uğruna eşeğe Türk bayrağı takıp gezdirdiler


Fenomenlik uğruna eşeğe Türk bayrağı takıp gezdirdiler


Türk bayrağının anlamını değerini idrak etmekten yoksun iki kafadarın sosyal medya fenomenliği karakolda bitti. Vatandaşların yoğun tepkisi sonucu gözaltına alınan iki kişi hakkında soruşturma açılırken, sosyal medya yorumcuları "Onca yolu eşeğe boşuna yürütmüşler, bayrağın değerini anlamaktan yoksun  iki kişinin o canlıdan bir farkı kalmamış" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kayseri internet fenomeni oldukları iddia edilen kişiler eşeğin üzerine Türk bayrağı takarak gezdirdiler. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

O anlara ait görüntüleri cep telefonuyla çeken şahıslardan birisi, “Develi'den geliyoruz. Gelin arkadaşlar gelin, Kayseri Meydan…” ifadelerini kullanıyor.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine  İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti.

Bahse konu paylaşımı yapan kişiler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kişiler hakkında “Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılamak” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
FenomenİnternetKayseriSosyal Medya Fenomeni
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