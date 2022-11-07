Fenomenlik uğruna eşeğe Türk bayrağı takıp gezdirdiler
Türk bayrağının anlamını değerini idrak etmekten yoksun iki kafadarın sosyal medya fenomenliği karakolda bitti. Vatandaşların yoğun tepkisi sonucu gözaltına alınan iki kişi hakkında soruşturma açılırken, sosyal medya yorumcuları "Onca yolu eşeğe boşuna yürütmüşler, bayrağın değerini anlamaktan yoksun iki kişinin o canlıdan bir farkı kalmamış" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Kayseri internet fenomeni oldukları iddia edilen kişiler eşeğin üzerine Türk bayrağı takarak gezdirdiler. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.
ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti.
Bahse konu paylaşımı yapan kişiler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kişiler hakkında “Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılamak” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.