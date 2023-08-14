Ferdi Kurtuldu'nun adı TikTok üstünden büyük vurguna karıştı

İstanbul polisi tarafından yürütülen TikTok dolandırıcılığında şüpheli sayısı 160'ı geçti. 10 kişinin tutuklandığı soruturma kapsamında 42 fenomene ait 700'den fazla banka hesabının incelendiği öğrenili.

TikTok'ta fenomenlerle 'hareket ederek' yaklaşık 1,2 milyar liralık vurgun yapan çeteye yönelik yürütülen soruşturmada 'Emret Komutanım'ın tanınan oyuncusu Ferdi Kurtuldu da ifade verdi.

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.

FERDİ KURTULDU DA ARALARINDA

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 'Lise Defteri', 'Emret Komutanım', 'Sakarya Fırat' gibi dizilerde ve "Emret Komutanım Şah Mat", "Uzun Hikaye", "Kolpaçino 3 Devre" gibi filmlerde oynayan Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek haziran ayında harekete geçti.

KREDİ KARTLARI KOPYALANDI

Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok'ta "Jeton" adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.

Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edildi.

1,5 MİLYON LİRALIK JETON PARASI TRANSFERİ YAPILDI

Yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını söyledi.

Oyuncu ifadesinin devamında, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında Facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp Telegram hesabı açacağını, 'mavi tikli hesabın bana lazım' dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını belirtti.

Emniyet'in araştırmasına göre Ferdi Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TikTok jeton parası giriş çıkışı olduğu belirtildi. Savcılık oyuncuyu ifadesinin ardından serbest bıraktı.

HESABI OLMAMASINA RAĞMEN HESABINA PARA GİRİŞİ YAPILDI

'Adana Sıfır Bir' isimli dizide oyunculuk yapan Furkan Selahattin Konuş isimli kişinin ise TikTok'ta kullanıcı olmamasına rağmen hesabına toplamda 1 milyon 142 bin liralık bir giriş olduğu ve bu paranın bir kısmının 116 işlemle bazı kişilere aktarıldığı belirlendi.

İfadesi alınamayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

