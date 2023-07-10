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Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu

Zamlara, pahalılığa, yoksulluğa, çocuk cinayetlerine, tecavüzlere karşı tepki göstermeyen ve kendilerine Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adını veren grup, sanat sergisini basmaya kalktı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:39
Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu

Feshane'yi basmak isteyen grubu polis durdurdu


Sosyal medyada 'Son duyar kasıcılar' olarak adlandırılan, halkın sorunları yerine vatandaşın dini duygularını istismar etmek için aylardır sanat etkinliklerinde boy gösteren grup, Feshane önünde yeniden toplandı. Sergiyi salonunu basmak isteyen grup üyelerinin içeri girmesine polis izin vermedi. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu benzeri çok sayıda yapılanma, sanat etkinlikleri ve konserler başta olmak üzere son yıllarda hedef aldığı çok sayıda organizasyon ya AKP'li belediyeler ya da valilikler tarafından yasaklanması dikkat çekiyor. Grup üyeleri protestolarında 'Milli ve manevi değerleri' savunduklarını iddia ederken, İstanbul'u adeta istila eden milyonlarca arab, afgan ve pakistanlıya karşı kendi yurtlarını kirletilmesini sessiz kalması dikkat çekici.

Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de açtığı 'Ortadan Başlamak' isimli sergi, ikinci kez saldırıya uğradı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Son Duyar KasıcılarFeshaneİBBArtİstanbul Feshane
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