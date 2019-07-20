Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235

FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 

Yıllardır telefon dolandırıcılarının kurduğu tuzağa inanan vatandaşlar son dönemde FETÖ'cülern adıyla mağdur ediliyor. Yaşlı bir kadına babasından miras kalan villasını sattıran dolandırıcılar polis tarafından aranıyor.

FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 

Yıllardır telefon dolandırıcılarının kurduğu tuzağa inanan vatandaşlar son dönemde FETÖ'cülern adıyla mağdur ediliyor. Yaşlı bir kadına babasından miras kalan villasını sattıran dolandırıcılar polis tarafından aranıyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:35
FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 

FETÖ korkusuyla yaşlı kadına villasını sattırdılar 


Dolandırıcı terörü, yapılan tüm uyarılara rağmen devam ediyor. Telefon dolandırıcılarının kişisel bilgilerini elde ettiği yaşlı kadına bir villasını sattırarak parasını aldığı ortaya çıktı. İzmir'de, kendilerini polis olarak tanınan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Özel Dikici'nin, önce evinde bulunduğunu öğrendikleri 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altınını, üzerinde FETÖ/PDY üyelerinin parmak izlerini araştıracakları yalanıyla kandırıp, elinden aldı. Ardından ise Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini bulmak için yardım etmesi gerektiği, aksi halde ceza alacağı yalanıyla korkutup, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan tripleks villasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattırdı ve o parayı da elinden aldı.


İzmir'de "pes" dedirten bir olay yaşandı. Uzun yıllar avukat yanında yardımcı eleman olarak çalıştıktan sonra emekli olan Özel Dikici, Bornova'da babasından kalan arazinin üzerine yapılan iki villanın da sahibi oldu. Hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Dikici, villalardan birinde oturdu, diğerini kiraya verdi. Burada yaşamını sürdüren kadının hayatı, geçen mayıs ayında, dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtıp aramasıyla kabusa döndü.

Dolandırıcılar cep telefonundan ulaştıkları Özel Dikici'den ilk olarak, evinde 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altını olduğunu öğrendi. Bu altın ve paraların FETÖ/PDY üyelerine ait olduğunu öğrendikleri yalanıyla Dikici'yi korkutan dolandırıcılar, bunların üzerinde parmak izi araştırması yapacaklarını söyleyip yanlarına getirmesini istedi.

PARALARI POŞET İÇİNDE TESLİM ETTİ

Dikici, evindeki altın ve paraları, poşet içerisinde Bornova Ankara Caddesi üzerinde kendisine söylenen yerde şebeke üyelerine teslim etti. Aradan iki gün geçtikten sonra aynı kişiler, yine Özel Dikici'yi arayıp Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini deşifre edebilmek için hayali olarak evini satmış gibi yapıp yardım etmesi gerektiği, aksi halde ceza alacağı yalanıyla korkuttu. Karşısındakinin konuşmalarından, telefonda arkadan gelen telsiz seslerinden, arayan kişilerin polis olduklarına inanan kadın, plan doğrultusunda 5 milyon TL piyasa değeri bulunan tripleks villasını satmayı kabul etti. Hiçbir şeyden şüphelenmeden gittiği Tapu Müdürlüğü'nde 5 milyon TL değerindeki evini 1 milyon 600 bin TL'ye sattı.

Paranın 600 bin TL'sini elden aldı, 1 milyon TL ise banka hesabına yatırıldı. Dolandırıcılık oyunları bitmeyen şebeke üyeleri, bu paralarla da önce dolar aldırıp ardından bunları birkaç gün arayla 40 bin dolar, 30 bin dolar ve 70 bin dolarlık bölümler halinde, farklı zamanlarda, aynı buluşma noktasında Özel Dikici'den teslim aldı.

İKİNCİ VİLLASINI DA SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

Tüm paranın elinden alınmasından iki gün sonra şebeke üyelerinin kendisini bu kez gizli numaradan araması üzerine dolandırıldığından şüphelenen Dikici, avukatı aracılığıyla polise gidip şikayetçi oldu, yaşadıklarını anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, dolandırıcıların Özel Dikici'ye ait aynı sitedeki ikinci tripleks villayı da satmak için ilan verdikleri, müşteri bulmaları halinde onun parasını da aynı yöntemle almayı planladıkları saptandı. Bu evin satış ilanını kaldırtan polis, şebeke üyelerini bulmak için araştırma başlattı.

Yakın akrabaları olmadığı için villalarını öldükten sonra Mehmetçik Vakfı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamayı planladığını söyleyen Özel Dikici, dolandırıcıların bulunmasını isteyip, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Vatandaşlara da böyle yalanlara inanmamaları uyarısında bulundu.

Suriyeli telefon dolandırıcısı, matematik Profesörünü dolandırdı
Suriyeli telefon dolandırıcısı, matematik Profesörünü dolandırdı
Sahte gelin lahmacun yerken, takı ve altınlarla kaçtı
Sahte gelin lahmacun yerken, takı ve altınlarla kaçtı
Otobüs durağı tacizcisi dolandırıcılıktan yakalandı
Otobüs durağı tacizcisi dolandırıcılıktan yakalandı
Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın sefasını sürüyor
Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın sefasını sürüyor
Telefon dolandırıcıları CHP'li vekili tuzağa düşürdü
Telefon dolandırıcıları CHP'li vekili tuzağa düşürdü
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu
Ünlü şarkıcı dolandırıcıların hedefi oldu
Dolandırıcılık çetesinin lideri kadın hacker kaçtı
Dolandırıcılık çetesinin lideri kadın hacker kaçtı
Anahtar Kelimeler:
DolndırıcıIzmirYaşlı KadınSon DakikaFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar
Suriyeli evlilik çetesi 2 milyon lira dolandırdılar
Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk'un bilinmeyen yönleri
Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk'un bilinmeyen yönleri
Eşini ve kayınpederini vurdu; Beylikdüzü'nde cinayet, 2 ölü var
Eşini ve kayınpederini vurdu; Beylikdüzü'nde cinayet, 2 ölü var
Felçi oğlunu bırakıp kaçan anne, kocasına haciz gönderdi
Felçi oğlunu bırakıp kaçan anne, kocasına haciz gönderdi
Eşinin boğazını kesen koca müebbet alınca çılgına döndü
Eşinin boğazını kesen koca müebbet alınca çılgına döndü
7 bin İranlı turist Antalya'da dolandırıldı, yetkililer çaresiz
7 bin İranlı turist Antalya'da dolandırıldı, yetkililer çaresiz
Savcı anne, hakim babanın maganda oğluna 32 yıl hapis cezası isteniyor
Savcı anne, hakim babanın maganda oğluna 32 yıl hapis cezası isteniyor
Genç kız ölüme böyle yürüdü |Açık kapıdan aniden indi 
Genç kız ölüme böyle yürüdü |Açık kapıdan aniden indi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort