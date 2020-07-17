Fikirtepe'de konut dolandırıcılğı operasyonu | 25 gözaltı var
Kadıköy Fikirtepe'deki konut projelerinde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 25 kişi; İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikirtepe'deki konut projelerinde dolandırıcılık yapıldığı şikayetlerini değerlendirerek çalışma başlattı.
Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Tekirdağ ve Antalya'da belirlenen adreseler eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla 25 kişi gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.