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Filistin şalına karşı çıktı, gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci götüren servis sürücüsü, bir öğrencinin taşıdığı filistin şalına tepki gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

02 Aralık 2023 Cumartesi 17:40
Filistin şalına karşı çıktı, gözaltına alındı







Filistin şalına karşı çıktı, gözaltına alındı



Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar toplumu ikiye bölde. Bir yanda gerici kesimin kim olduğunu dahi bilmediği, gözünden başka bir yeri görünmeyen Gazzeli teröristin pankatlarını şehir merkezlerine asarken, diğer yanda katliama karşı sessiz kalmayan gençlerin kullandığı Filistin şalı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kahramanmaraş'ta tartıştığı kız öğrenciye başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförü Savaş Y., 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü Savaş Y. ile kız öğrenci E.S. arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.S., yüksek sesle müzikten rahatsız olduğunu söylerken, Savaş Y. ise “Ben de başındaki şaldan şikâyetçiyim” dedi. E.S. de “Ben Filistin’e destek oluyorum” deyince servis şoförü “Öyle destek olunmaz. Benim arabama binme, in aşağıya” diye bağırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kız öğrenci o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepkiye neden oldu. Olayın ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda kimliği tespit edilen servis şoförü Savaş Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'

Savaş Y.’nin emniyetteki ifadesinde, serviste müzik dinleme nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, yine aynı nedenle tartışma çıktığını belirterek, “Bir anlık öfkeyle oldu” dediği belirtildi.

Savaş Y., işlemlerinin ardından 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
FilistinFilistin şalıServis Sürücüsü
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