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Finike'de feci kaza | Yaya geçidinde 3 kadın can verdi

Antalya'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 09:21
Finike'de feci kaza | Yaya geçidinde 3 kadın can verdi

Finike'de feci kaza | Yaya geçidinde 3 kadın can verdi

Antalya'nın Finike ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.

A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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