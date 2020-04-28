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Fotoğraf çektirmek isterken 35 metreden düşen kadın öldü

Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, Antalya Lara falezlerinde fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikten düşerek can verdi.

28 Nisan 2020 Salı 01:53
Fotoğraf çektirmek isterken 35 metreden düşen kadın öldü

Fotoğraf çektirmek isterken 35 metreden düşen kadın öldü


Antalya’da arkadaşıyla birlikte gittiği parktaki 35 metre yükseklikteki falezler üzerinde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek denize düşen Olesia Suspitsina (31) hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka adı öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirdi. Ardından fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşan kadın, 35 metre yükseklikteki falezler üzerine çıktı.


Arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden kadın, 35 metre yükseklikten denize düştü. Suspitsina’nın düştüğünü gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı. Arkadaşının Suspitsina’nın düştüğü yeri tarif etmesiyle, deniz polisi kadını buldu. Bota çıkarılan Suspitsina’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Botla Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadının cansız bedeni üzerinde polis ekipleri incelemede bulundu. Suspitsina’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, düştüğü sırada yanında olan arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Suspitsina’nın düşmenin etkisiyle sol bacağı, çenesi ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

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