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Fotokapana yakalanan teröristi SİHA vurdu

4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Yerleri tespit edilen teröristlerin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 16:39
Fotokapana yakalanan teröristi SİHA vurdu

Fotokapana yakalanan teröristi SİHA vurdu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, ormanlık alana kurulan fotokapanlara yansıyan görüntü 4 teröristin sonu oldu

Siirt kırsalında hareket eden 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Yerleri tespit edilen teröristlerin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi. Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme: 01.11.2021 16:40
Anahtar Kelimeler:
TerörSİHAFotokapan
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