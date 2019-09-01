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Freni boşalan iş makinası eve girdi 4 ölü var

Kanal açma makinasının freni boşaldı, yol üstündeki bahçe duvarını yıkarak bir eve girdi, ilk belirlemelere göre 4 kişi can verdi.

Freni boşalan iş makinası eve girdi 4 ölü var

Kanal açma makinasının freni boşaldı, yol üstündeki bahçe duvarını yıkarak bir eve girdi, ilk belirlemelere göre 4 kişi can verdi.

01 Eylül 2019 Pazar 14:40
Freni boşalan iş makinası eve girdi 4 ölü var

Freni boşalan iş makinası eve girdi 4 ölü var


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait kanal tıkanıklıklarını açma makinası faciaya neden oldu. Freni boşalan araç bahçe duvarını yıkarak girdiği evin içinde 4 kişinin ölümüne neden oldu. Halen enkaz altında bir kişinin olduğu ve kurtarma çalışmasının sürdüğü bilgisi geldi.


Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Caddesi'nde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını sürdürüyor.


VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kazayla yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: 

Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.
 

Son Güncelleme: 01.09.2019 14:44
Anahtar Kelimeler:
UMKEAFADIş MakinasıErenler CaddesiHacılarKayseni
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