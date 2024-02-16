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Fuhuş yapan Faslı üniversiteli trans birey öğrenci AİDS çıktı

Sosyal medya üzerinden takibe alınan Fas uyruklu trans bireyin öğrencinin fuhuş yaptığı belirlendi. Anouar Abbal adlı öğrencinin sınır dışı edileceği öğrenildi

16 Şubat 2024 Cuma 11:10
Fuhuş yapan Faslı üniversiteli trans birey öğrenci AİDS çıktı






Fuhuş yapan Faslı üniversiteli öğrenci trans birey AİDS çıktı


Kütahya'yı karıştıran iddianın odağındaki trans birey fuhuş yaparak çok sayıda kişiye AİDS bulaştırdığı şehri karıştırdı. Fas uyruklu uyruklu üniversite öğrencisi halen gözaltında

Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi’nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar Abbal (21) isimli şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Sağlık kontrollerinin ardından fuhuş yaptığı iddia edilen şahsın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son Güncelleme: 17.02.2024 01:31
Anahtar Kelimeler:
KütahyaFuhuş
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