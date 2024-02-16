Fuhuş yapan Faslı üniversiteli trans birey öğrenci AİDS çıktı

Fuhuş yapan Faslı üniversiteli öğrenci trans birey AİDS çıktı
Kütahya'yı karıştıran iddianın odağındaki trans birey fuhuş yaparak çok sayıda kişiye AİDS bulaştırdığı şehri karıştırdı. Fas uyruklu uyruklu üniversite öğrencisi halen gözaltında
Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.
Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Sağlık kontrollerinin ardından fuhuş yaptığı iddia edilen şahsın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.