Fuhuşa zorlanan 14 yaşındaki kız çocuğu canına kıydı





40 yaşında bir kadının fuhuşa zorladığı N.G. adlı 14 yaşındaki kız çocuğu binadan atlayarak canına kıydı. 3 erkeğin kaldığı iddia edilen günlük kiralık evde meydana gelen olayın ardından aynı yaşlarda bir kız çocuğunun da aynı yerde olduğu bildiriliyor. İntihar olayının meydana geldiği dairede kalan 3 erkeğin sorgusu devam ediyor.



KORKUNÇ OLAY DİYARBAKIR'DA YAŞANDI

Diyarbakır'da 14 yaşındaki N.G.'nin günlük kiralık evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermesine tanık olan mahalle sakinleri, küçük kızın 40 yaşlarındaki bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını iddia etti.



14 yaşındaki N.G., dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki bir apartmanın dördüncü katındaki günlük kiralık dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Apartman sakinleri ve mahalleli, N.G. ile birlikte 14- 15 yaşlarında 2 kızın bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdü. Görgü tanıkları N.G.'nin, 3 erkeğin kaldığı günlük kiralık eve gittiğini, kısa süre sonra da 4'üncü kattan atladığını gördüklerini ifade etti.

3 KIZ AYNI DAİREDE

Sokakta ayakkabı dükkanı olan Ömer Bozkurt, intihar olayından bir saat önce 3 kız ile 40 yaşlarında kadının, olayın yaşandığı apartmanın önünde oturduklarını anlatarak, "N.G. bir süre sonra günlük kiralık eve gitti. Ardından da balkondan atladı. Yere düştüğünde nabzı atıyordu, ölmemişti. Bir kız gelip başında ağladı. Kadın ile diğer çocuklar ise olay yerinden ayrılmıştı. Daha sonra polis gelip evde bulunan 3 erkeği gözaltına aldı" dedi.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 erkeğin ifade işlemleri sürürken, N.G.'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.