Gabonlu kız öğrenci cinayeti | 4. duruşmada tutuklandı

Karabük'te, cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun (17) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp bırakılan sanık Dursun Acar 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği Dursun Acar da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen Dursun Acar mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMUOYU BASKISI TUTUTLATTI

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece 'kuvvetli suç şüphesi' sebebiyle tutuklandı.