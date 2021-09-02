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Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı, gözaltına alındı

Sosyal medyada beğeni almak için Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan fenomen Yunus Emre Özer gözaltına alındı.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:40
Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı, gözaltına alındı

Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı, gözaltına alındı


Sosyal medya üstünde popülaritesini artırmak için kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atan Yunus Emre Özer adlı genç gözaltına alındı
Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

KÖPRÜNÜN ALTINDAN GEÇEN GEMİYE ATLADI

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı.

Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI 

Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Galata KöprüsüFenomen
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