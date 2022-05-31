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Galata Kulesi kendini yakan adamın önünde selfie çektiler

Galata kulesi önünde yaşanan can pazarında kimi selfie çekti, çevrede bulunan kafelerde oturanlar ise korkunç olayı soğuk içeceklerini, kahvelerini yudumlayarak ya da dondurma yiyerek izlemeyi tercih etti.

31 Mayıs 2022 Salı 21:36
Galata Kulesi kendini yakan adamın önünde selfie çektiler

Galata Kulesi önünde can pazarında, selfie çektiler


Galata Kulesi yanında üzerine yanıcı madde dökerek canına kıymak isteyen kişinin ciğerleri yakan feryadı devam ederken, kendini bilmez bir çift selfie çekme telaşına girdi. 


İstanbul'un en kalabalık turistik merkezlerinden Galata Kulesi önüne gelen bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Bu sırada bir çiftin selfie çekim yapması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Kule yakınlarında bulunan ünlü bir kafenin önünde oturanlar ise, kan donduran olayı ellerinde kahvelerini yudumlayarak izlemeyi tercih etti. İzleyenlerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olması dikkat çekti.


İstanbul Taksim'de bulunan Galata Kulesi'nin önünde korkunç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde bir kişi kendisini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan kişi kollarını havaya kaldırarak yandı. Çevredeki esnaf yanan kişiye yangın tüpü ile müdahale etti.

Yangın tüpü ile söndürülen kişi, “Allah-u Ekber” diye bağırmaya devam etti. 

Kendini yakan şahsın Konya Meram ilçesi nüfusunu kayıtlı A:C.T.P. adlı şahıs olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise canına kıymak isteyen şahsın yabancı uyruklu olduğunu iddia etti,.
 

Son Güncelleme: 31.05.2022 21:49
Anahtar Kelimeler:
Galata KulesiKendini Yakan Adam
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