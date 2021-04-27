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Galatasaray tesislerini silahlı kişiler bastı

Galatasaray'ın 3 yıldır devam eden hukuk mücadelesini kazanmasının ardından iddiaya göre maden şirketinin silahlı adamları Galatasaray Kemerbugraz'da bulunan tesislerini bastı

27 Nisan 2021 Salı 11:03
Galatasaray tesislerini silahlı kişiler bastı

Galatasaray tesislerini silahlı kişiler bastı

3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanan ve mart sonu maden firmasını tahliye ettiren G.Saray yeni tesislerinin lansamınını yaptıktan 17 gün sonra şok bir olayla karşılaştı. Cumartesi günü maden firmasına bağlı silahlı bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu hafriyat döktü.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, 24 Nisan 2021 Cumartesi, Antalya'da lig yarışında kritik bir sınava çıkarken aynı gün sarı kırmızılıların Kemerburgaz Tesisleri'nde hoş olmayan olayların yaşandığı ortaya çıktı. Kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi. Bu olaydan sadece 17 gün önce 7 Nisan'da Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti.

TESİSİN KAPISINI KIRIP SİLAH GÖSTERDİLER

Başkan Mustafa Cengiz, lansmanda arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı. İşte bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne geldi ve zorla içeri girdi. 

Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri de "Dur" diyemedi! Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra Galatasaray'ın arazisine zarar vermek adına ilginç bir yol başvurdu. Sarı kırmızılı kulübün arazisine 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döküldü.

BAŞKAN CENGİZ, İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerlikaya’nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle hemen soruşturma başlatıldı. Araziye dökülen 2 kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreç de vakit kaybedilmeden başladı. Mustafa Cengiz lansmanda madenci ile asla görüşmediklerini belirtirken "Herkes Ada’da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu" demişti.

Cengiz, 7 Nisan’da "Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kemerburgaz
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