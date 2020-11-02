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Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?

Son günlerde sahte iş ilanlarıyla genç kızlara kurulan tuzak haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iğrenç tuzağın mağduru genç Gamze Açar, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti.

02 Kasım 2020 Pazartesi 21:31
Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?

Gamze Açar cinayeti | Gamze'yi 5. kattan kim attı?

Kadınlara, genç kızlara yönelik şiddet ve saldırı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Sahte iş ilanıyla Kızılcahamam'da kurulan iğrenç tuzakta, Gamze Açar adlı genç kız hayatını kaybetti. Kızılcahamam Vadi Termal Hotel'in 5. katından aşağı düşerek can veren genç kızın bir cinayete kurban gittiği iddia ediliyor. Genç kızın arkadaşları ve ailesi, Gamze Açar'ın intihar etmesini gerektirecek hiç bir sorunun olmadığını belirterek kendisini iş görüşmesine çağıran devre mülk pazarlama şirketinin de sahte olduğunu söylüyor.

Devre mülk pazarlama şirketiyle iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'da bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Gamze Açar'ın cinayete kurban gittiği şüphesi ağırlık kazanıyor. Ankara emniyeti, Gamze Açar'ın ölümünün ardından 5 kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Halen sorgusu devam eden zanlıların, 17 yaşındaki genç kızı Ankara'dan iş görüşmesi bahanesiyle Kızılcahamam'a çağırdığı belirlendi. İşte o haberin detayları;

Gamze Açar'ın arkadaşları, sosyal medya üstünden, ölümün cinayet olduğunu belirterek toplumun her kesiminden destek istemişti. 

Ankara'da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar, Kızılcahamam'da bulunan termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrasında araştırma yapan Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

OTELDE ODASINDA KONAKLADI

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar'ın şüpheli ölümü cinayet polisini harekete geçirdi. İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar'ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar'ın cansız bedeni ise Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"HAYAT DOLU BİR GENÇTİ"

Açar’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Açar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları ve arkadaşları Açar’ın ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Açar’ın babası Ferhat Açar, “Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız” dedi.

"BAŞKA GAMZELER ÖLMESİN"

Sınıf arkadaşlarından Kardelen Yıldız ise, “Gamze hayat dolu, idealleri olan bir kızdı. Asla kalkıp intihar edecek bir insan olmadı ve olmayacaktı ta ki bu olay başına gelene kadar. Çok fazla hayali vardı. Okul içinde okul dışında neşe kaynağımızdı. Bu olay bizi derinden üzdü Gamze’nin başına geldi artık başka Gamzelerin başına gelmesin istiyoruz" diye konuştu.

Yağmur Dönmez isimli sınıf arkadaşı ise, “Gamze hayat dolu bir kızdı. Bazı ailevi problemleri vardı ama sanmıyorum Gamze’nin intihar edeceğini, çok zeki ve çalışkandı intihara karşıydı ve bunu saçma buluyordu. Daha kaç Gamze ölecek, Gamze için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"

Bir diğer arkadaşı Melisa Tuncer de, "Gamze intihar edebilecek bir kız değildi. Neşe dolu bir kızdı onun intihar etiğini düşünmüyoruz. Arkadaşları olarak bu işin peşinden gideceğiz" şeklinde konuştu.

Gamze Açar'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz'e götürüldü.

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