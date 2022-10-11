Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gamze Açar cinayeti | Katil zanlısına Müebbet ceza

Kızılcahamam'da bir termal otelde iş görüşmesi tuzağı kuran ve 17 yaşındaki Gamze Açar'ın balkondan atılarak öldüren zanlılar karar duruşmasına çıktı.

11 Ekim 2022 Salı 16:41
Gamze Açar cinayeti | Katil zanlısına Müebbet ceza

Gamze Açar cinayeti | Katil zanlısına Müebbet ceza



Ankara Kızılcahamam'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili karar açıklandı.


Mahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Burcu Tokaç cinayeti | Boşandığı kocası tarafından öldürüldü
Burcu Tokaç cinayeti | Boşandığı kocası tarafından öldürüldü
Hakim  Serkan Tüzün, eşini öldürdü, intihar etti HSK taziye yayınladı
Hakim  Serkan Tüzün, eşini öldürdü, intihar etti HSK taziye yayınladı
Şarkıcı Onur Şener Cinayeti | Katiller bürokrat çıktı
Şarkıcı Onur Şener Cinayeti | Katiller bürokrat çıktı
Ayşegül Aydın Cinayeti | Afganlı saldırganın tercümanı mahkemede yaralandı
Ayşegül Aydın Cinayeti | Afganlı saldırganın tercümanı mahkemede yaralandı
Sosyal Medya Cinayeti'nde mahkemeden ömür boyu hapis istendi
Sosyal Medya Cinayeti'nde mahkemeden ömür boyu hapis istendi
Sinem Çiçek cinayeti | İkinci el motor alacaktı canından oldu
Sinem Çiçek cinayeti | İkinci el motor alacaktı canından oldu
Hanife Çakıcı cinayeti | Koca şiddetinden kaçarken can verdi
Hanife Çakıcı cinayeti | Koca şiddetinden kaçarken can verdi
Zehra Bayır Cinayeti | Kardeşinin tedavi parası için çalışmış
Zehra Bayır Cinayeti | Kardeşinin tedavi parası için çalışmış
Son Güncelleme: 11.10.2022 17:58
Anahtar Kelimeler:
CinayetiGamze Açar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyanlar tutuklandı
Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyanlar tutuklandı
Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı
Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı
İBB asfalt ekibine silahlı maganda saldırısı
İBB asfalt ekibine silahlı maganda saldırısı
İBB'ye cenaze aracıyla uyuşturucu kumpası mı kuruldu
İBB'ye cenaze aracıyla uyuşturucu kumpası mı kuruldu
Kadıköy'de patlama | Valilik açıklaması acele
Kadıköy'de patlama | Valilik açıklaması acele
Sevgilisi ile gezmek için otomübil çalmış
Sevgilisi ile gezmek için otomübil çalmış
Son dakika | Kadıköy'de patlama | 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika | Kadıköy'de patlama | 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul İstinye Park AVM'de silahlı çatışma, yaralılar var
İstanbul İstinye Park AVM'de silahlı çatışma, yaralılar var
Burcu Tokaç cinayeti | Boşandığı kocası tarafından öldürüldü
Burcu Tokaç cinayeti | Boşandığı kocası tarafından öldürüldü
Semanur Akbaş'ın ölümü | Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu
Semanur Akbaş'ın ölümü | Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim