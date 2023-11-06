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Gazeteci Tolga Şardan serbest bırakıldı

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle nedeniyle 1 Kasım'da tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, tahliye edildi.

06 Kasım 2023 Pazartesi 18:12
Gazeteci Tolga Şardan serbest bırakıldı






Gazeteci Tolga Şardan serbest bırakıldı

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle 1 Kasım'da tutuklanmış ardından Şardan'ın avukatları tarafından karara itiraz edilmişti.

Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde, Şardan’ın 1 Kasım’da tamamen haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi. İtiraz sonrasında Tolga Şardan yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi.

Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da evinden gözaltına alınmış, Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla alınan savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Şardan, sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "Sansür Yasası" olarak adlandırılan, Dezenformasyon Yasası kapsamındaki Türk Ceza Kanunu (TCK) 217/A uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe olarak öne sürülen 31 Ekim tarihli "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına, tutuklandıktan bir gün sonra, 2 Kasım'da erişim engeli getirildi.

Anahtar Kelimeler:
GazeteciTolga Şardan
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