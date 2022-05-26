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Gaziantep'te canlı bomba paniği | Etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde canlı bomba olduğunu iddia eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde bomba düzeneği süsü verilmiş kablolar bulundu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 17:58
Gaziantep'te canlı bomba paniği | Etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba etkisizleştirildi


Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba olduğunu iddia eden şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Tekbir getiren şahsın şüpheli hareketleri devam ederken polisin ikazlarına rağmen bomba patlatacağını söyleyen şahıs açılan ateş açılarak durduruldu, 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaktan uzaklaşmayan ve Lailahe illallah diyen şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde polis dron ile bomba olup olmadığı kontrol edildi. Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yaptı. Şahıs üzerinde yapılan aramanın ardından hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Valisi Gül, konuya ilişkin açıklama yaptı. Saldırganın kimliği belli oldu.

SALDIRGANIN ÜZERİNDE KABLO DÜZENEĞİ ÇIKTI

Şahsın yapılan üst aramasında kablo düzeneği bulundu. Düzeneğin ise herhangi bir patlayıcıya bağlı olmadığı öğrenildi. Yaşanan çatışma anında araç yolu trafiğe kapatılırken bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olayda ağır yaralan şahsın ambulansla hastaneye kaldırılması ve olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Emniyet Müdürlüğü binası önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında bulunduğu öğrenilen Ümit Koçyiğit'in daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.


Gaziantep'te Son Dakika Gelişmesi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaktan uzaklaşmayan ve Lailahe illallah diyen şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahsın üzerinde patlayıcı olup olmadığı bomba imha ekipleri tarafından dron eşliğinde kontrol ediliyor.


SALDIRGANIN ÜZERİNDE DRON İLE BOMBA ARANDI

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor.

Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ŞAHSIN ÜZERİNDE BOMBA ARAMASI YAPIYOR

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yaptı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri incelemesini sürdürüyor. Şahsın bıraktığı poşetin ise fünye ile patlatılması bekleniyor.

ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Gül, "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi" dedi. Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen kişinin çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 26.05.2022 20:50
Anahtar Kelimeler:
Canlı BombaTerörGaziantep
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