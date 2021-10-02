Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gaziosmanpaşa'da feci kaza, 3 kişi can verdi 

Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan üç yaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

02 Ekim 2021 Cumartesi 08:29
Gaziosmanpaşa'da feci kaza, 3 kişi can verdi 


Gaziosmanpaşa'da feci kaza, 3 kişi can verdi 

Edinilen ilk bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A, S.A. ve H.K'ye çarptı.

Kaza saat 00.00'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. olay yerinde, S.A. ve H.K. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
KazaFeci KazaGaziosmanpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonay Kurucu olayı | Dolandırmak için buluştuğu adama aşık oldu
Sonay Kurucu olayı | Dolandırmak için buluştuğu adama aşık oldu
Ayşegül Ünlü olayı | Çamaşırlarını yıkayan, ütüsünü yapan kocasını bırakıp kaçtı
Ayşegül Ünlü olayı | Çamaşırlarını yıkayan, ütüsünü yapan kocasını bırakıp kaçtı
Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti
Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti
Sahte kargoyla senet vurgunu | Çok sayıda mağdur var
Sahte kargoyla senet vurgunu | Çok sayıda mağdur var
Ali Rıza Önderoğlu'nun ölümü | Ofisinde can verdi
Ali Rıza Önderoğlu'nun ölümü | Ofisinde can verdi
Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı
Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı
Sahte para ile satın aldığı sahte alkolden öldü
Sahte para ile satın aldığı sahte alkolden öldü
Silahlı Şiddet Yüzde 73 Arttı
Silahlı Şiddet Yüzde 73 Arttı
Liseli kızlar buldu | 2 günlük bebeği diri diri gömmüşler 
Liseli kızlar buldu | 2 günlük bebeği diri diri gömmüşler 
Anaokulu müdürüne 10 ay hapis cezası
Anaokulu müdürüne 10 ay hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim