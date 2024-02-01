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Gebze P&G fabrikasına silahlı Gazze baskını

Türkiye'nin en ünlü zincir cafelerini aylardır basan, kafelerde oturanlara hakaret eden gruplara göz yumanlar, ilk kez silahlı Gazze eylemiyle sarsıldı

01 Şubat 2024 Perşembe 17:58
Gebze P&G fabrikasına silahlı Gazze baskını






Gebze P&G fabrikasına silahlı Gazze baskını



Gazze bahanesiyle günlerdir büyük şehirlerde şeriat ve hilafet çağrısı yapan grupların kışkırtması silahlı baskına dönüştü. Adım adım gelen süreç bugün Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında yaşanırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gebze'de P&G fabrikasında rehine krizi sürerken İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde İhsan Dede Caddesi’nde Procter & Gamble (P&G) isimli uluslararası fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin alındı.

Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şüpheli, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Şüphelinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.


Öte yandan şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor.

Şahsı ikna çalışmaları sürerken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

Anahtar Kelimeler:
GebzeGebze P&G
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