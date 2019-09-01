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Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi

Kadınlara yönelik vahşi bir saldırı, sosyal medya üstünden yapılan ihbarla son anda önlendi.

Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi

Kadınlara yönelik vahşi bir saldırı, sosyal medya üstünden yapılan ihbarla son anda önlendi.

01 Eylül 2019 Pazar 17:37
Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi

Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi

Yeni bir koca dehşeti, yeni bir vahşi kadın cinayeti son anda önlendi. 'Adalet yok, Kanun yok, sıra bende' diyerek sosyal medyadan mesaj adan M.A. adlı adam, boşanma aşamasındaki eşinin ihbarı ile yoldayken yakalandı. Zanlının üzerinde bıçak, sicim, ve tabanca bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadının ihbarı üzerine, kendisini öldürmeye geldiğini öne sürdüğü eşi M.A., Karaman'da yolcu otobüsünde polis tarafından yakalandı. M.A.'nın üzerinden çıkan tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı, kan dondurdu! M.A.'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor..


Edinilen bilgilere göre, eşiyle boşanma aşamasında olan N.A. isimli kadın, eşi M.A.’nın boşanma isteğini kabul etmemesi üzerine evini terk ederek Mersin'in Mut ilçesine yerleşti. Eşi M.A.’ya boşanma davası açan N.A., bu konu ile ilgili birkaç kez eski eşiyle telefonda görüşse de M.A.’yı boşanmaya ikna edemedi.

"KOCAM BENİ ÖLDÜRMEYE GELİYOR"

İzmir’de görüştüğü yakınlarının M.A’nın kendisini öldürmek için yola çıktığı bilgisini alan N.A., vakit geçirmeden durumu polise bildirdi. Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli M.A., Karaman-Konya Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında çıkanlar polisi bile hayrete düşürdü. M.A’nın üst ve valiz aramasında bir tabanca, 14 fişek, bir bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlenmiş birer metrelik 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"MERSİN MUT, YAKINDA DUYARSANIZ"

Öte yandan M.A.'nın yola çıkmadan birkaç saat önce sosyal paylaşım sitesinden, "Sıra bende. Mersin Mut, yakında duyarsınız. Adalet yok kanun yok" diye yazdığı öğrenildi.

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