Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti

İşsiz vatandaşları gemi adam yapma vaadiyle dolandıran çetenin 840 liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Çetenin kurbanlarıyla ilgili notları ise utanç verici bulundu.

01 Mart 2020 Pazar 19:38
Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti

Gemi Adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteyi polis çökertti


Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen dolandırıcılıkla mücadelede, Mersin Polisi 20 kişilik çeteyi çökertti. 'Gemi adamı aranıyor' ilanı vererek 408 kişiyi dolandıran çete üyelerinin, kurbanları hakkında tuttuğu hakaret dolu notlar polis ekiplerini hayrete düşürdü.

16'sı kadın 20 kişilik çete, 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından çeteyi çökertti. Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş' gibi notlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı..

ÇETE'NİN 16'SI KADIN

Mersin'de, gazeteler ile internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16'sı kadın, 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 denizcilik kursu firmasının ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı. Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

KURBANLARLA İLGİLİ NOTLARI ŞOKE ETTİ

Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş' gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi.


İş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin ardından bir kişi de emniyete giderek teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hurdabank vurgunu | 2.5 milyon lira toplamış
Hurdabank vurgunu | 2.5 milyon lira toplamış
TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi
TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu
Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu
Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu
Kuran Kursu yaptırıyoruz diyerek binlerce kişiyi dolandırdılar
Kuran Kursu yaptırıyoruz diyerek binlerce kişiyi dolandırdılar
Mehmet Aydın için Kiev'de caddelere el ilanları asıldı
Mehmet Aydın için Kiev'de caddelere el ilanları asıldı
Bitcoin'le 60 milyonluk vurgun, 3 yıl para topladı kaçtı
Bitcoin'le 60 milyonluk vurgun, 3 yıl para topladı kaçtı
Sazan balığı yedirerek dolandırmışlar
Sazan balığı yedirerek dolandırmışlar
Anahtar Kelimeler:
Gemi Adamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti
Arkadaşına aracını verdi, 'Çalındı' diye ihbar etti
Elazığ’da şiddetli deprem
Elazığ’da şiddetli deprem
THY’nin İtalya uçuşlarına Koranavirüs iptali
THY’nin İtalya uçuşlarına Koranavirüs iptali
Doktoru tehdit eden adam gazeteye ilan vererek özür diledi
Doktoru tehdit eden adam gazeteye ilan vererek özür diledi
İnternette tanıştığı gaspçıların şantajına 3 yıl hapis cezası 
İnternette tanıştığı gaspçıların şantajına 3 yıl hapis cezası 
Feride Kürecili'nin can verdiği kazada epilepsi yalanı 
Feride Kürecili'nin can verdiği kazada epilepsi yalanı 
İstanbul'da kritik fırtına için Valilik’ten uyarı
İstanbul'da kritik fırtına için Valilik’ten uyarı
Fatih'te kundakçılar 9 aracı yakarak kaçtı
Fatih'te kundakçılar 9 aracı yakarak kaçtı
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..
Hurdabank vurgunu | 2.5 milyon lira toplamış
Hurdabank vurgunu | 2.5 milyon lira toplamış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim