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Gemlik'te korkunç cinayet, 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Bursa Gemlik'te iki gündür iş yerine gelmeyen Tülin Beygirci adlı kadının vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 50 yerinden bıçaklanan talihsiz kadının katilinin bulunması için çalışma sürüyor

Gemlik'te korkunç cinayet, 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Bursa Gemlik'te iki gündür iş yerine gelmeyen Tülin Beygirci adlı kadının vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 50 yerinden bıçaklanan talihsiz kadının katilinin bulunması için çalışma sürüyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:48
Gemlik'te korkunç cinayet, 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Gemlik'te korkunç cinayet, 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren kadın cinayetinin son adresi Bursa'nın Gemlik ilçesi oldu. Son iki gündür işe gitmeyince arkadaşlarının merak ettiği talihsiz kadın, evinde vahşi bir cinayete kurban gitmiş halde bulundu. Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 48 yaşındaki Tülin Beygirci'nin 50 yerinden bıçaklanarak can verdiği belirlendi. Beygirci'nin evinde beslediği kuşu ise adli emanete alındı.

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde 48 yaşındaki Tülin Beygirci, evinde 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayet, Beygirci'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşlarının merak etmesiyle ortaya çıktı

Vahşet, Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Dul olduğu öğrenilen Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları merak ederek telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi. Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti.

KUŞ ADLİ EMANETE ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren Asayiş Büro ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Maktulenin sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi. Korkunç bir şekilde hayatını kaybeden Tülin Beygirci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beygirci'nin evde bulunan kuşu adlî emanete alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri, çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

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BursaGemlikCinayetAsayiş Büro Ekipleri
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