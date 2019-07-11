Genç kadını bulmak için 300 saatlik görüntü incelendi





Eşi ile telefonda tartıştıktan kısa bir süre sonra ortadan kaybolan 1.5 aylık hamile genç kadın için güvenlik güçleri seferber oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk eden ve kendisinden haber alınamayan 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20) için özel ekip kuran jandarma, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek, genç kadının izini buldu. Eskişehir'de bir evde bulunan kadın, sığınma evinde koruma altına alındı.



Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, 24 Haziran'da evinden çıkıp, dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Genç kadının evi terk etmeden önce cep telefonunu alan eşi Mehmet Çamkerten ile tartıştığı öğrenildi. Eşine kızan kadının evi terk ederek ortadan kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arazide yapılan arama çalışmaları durduruldu.

300 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Rize ve Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde genç kadının bulunması için özel bir ekip kuruldu. Ekip, kadının ilçeden ayrıldığı andan itibaren izini sürerek, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi.



İncelemeler sonucunda genç kadının Eskişehir'de bir evde olduğu belirlendi. Ulaşılan kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadının eşi ile tartıştıklarını belirterek evden kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.