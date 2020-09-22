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Genç kadını takip eden magandadan ilginç savunma 

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklanan şüpheli Sezer T. savunması ile 'pes' dedirtti.

22 Eylül 2020 Salı 14:40
Genç kadını takip eden magandadan ilginç savunma 

Genç kadını takip eden magandadan ilginç savunma 

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanan Sezer T., savunması ile 'pes' dedirtti. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan ancak daha sonra takip ettiği genç kadının "Koluma ve kalçama dokundu" şeklindeki ifadesi üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Sezer T.'nin ifadesinde, 'kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü' söylediği öğrenildi.


Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan Sezer T. polis tarafından geçen pazar günü gözaltına alınmıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Sezer T. dün hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikâyet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen Sezer T. polisler tarafından bir kez daha gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Sezer T.'nin ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Sezer T. "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Şüpheli Sezer T.'nin, şikâyetçi olmayan genç kadının daha sonra "Koluma ve kalçama dokundu" şeklindeki ifadesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Suçlamayı reddeden şüpheli Sezer T.'nin ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylediği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TakipIstiklal Cadde
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