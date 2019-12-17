Genç kızı silahla vurdu, yola kenarına atarak kaçtı

Antalya, kadın ve çocuklara yönelik vahşi saldırılarla gündeme gelen Antalya'dan tüyler ürperten haber. Manavgat Sarılar Mahallesi'nde yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan genç kızın, silahla vurulduğu belirlendi. Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda kalan talihsiz genç kızı vurarak yol kenarına atan H.İ.S. adlı zanlı ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırgan'ın henüz 16 yaşında ve Çocuk Esirgeme Kurumu güvencesinde kalan bir öğrenciyi dışarıya nasıl çıkardığı bilinmiyor.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sarılar Mahallesi'nde, 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu.



BAŞINDAN, KARNINDAN VURULDU, DURUMU AĞIR

Edinilen bilgilere göre Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı. Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Takibe alınan H.İ.S., dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.