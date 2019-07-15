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Genç kızı sürükleyen adamı Osmanlı tokadıyla yere serdi

Kaldırımda birlikte yürüdüğü genç kızı sürükleyen adama kızan vatandaş beklenmedik tepkisiyle sosyal medyada günün konusu oldu.

Genç kızı sürükleyen adamı Osmanlı tokadıyla yere serdi

Kaldırımda birlikte yürüdüğü genç kızı sürükleyen adama kızan vatandaş beklenmedik tepkisiyle sosyal medyada günün konusu oldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
Genç kızı sürükleyen adamı Osmanlı tokadıyla yere serdi

Genç kızı sürükleyen adamı Osmanlı tokadıyla yere serdi



Yolda tartışmaya başladığı kız arkadaşının kolundan tutarak sürüklemeye çalışan kişiye tepki gösteren vatandaşın davranışı sosyal medyada günün konusu oldu. Ancak yardım isteyen genç kız, erkek arkadaşından yana tavır alınca olanlar oldu.

Elazığ'da kız arkadaşıyla tartışarak yolda sürükleyen kişiye yoldan geçen biri müdahale etti. Gence tokat atarak kavgaya son veren vatandaşa bu kez kadın tepki gösterdi. O anlar kameralara böyle yansıdı

Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla telefon yüzünden kavga eden genç, bir süre sonra kızı yolda sürüklemeye başladı. 

Tartışmanın dozu artınca olaya yoldan geçen Ferhat Çalışkan adlı kişi müdahale etti. Genç kızın yardım istediği Çalışkan ikilinin arasına girip, tartışmayı gence attığı tokatla son verdi. 


Ancak bu kez kız Çalışkan'a tepki gösterdi. Yaşanan ilginç olay kameralara saniye saniye yansıdı. 

Ferhat Çalışkan da olay anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyasında, "Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes videoyu izlesin ve hala insanlığın ölmediğini görsün. Bu olay 3 gün önce benim başıma geldi. Elazığ'ın iklimi serttir ama insanı merttir" ifadeleriyle paylaştı.

Son Güncelleme: 15.07.2019 15:36
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